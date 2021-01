Darts-WM: Weltranglistenerster van Gerwen geht unter

Köln (SID) - Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen (31) ist bei der Darts-WM im Viertelfinale krachend gescheitert. Der Niederländer unterlag dem Lokalmatador Dave Chisnall sang- und klanglos 0:5 und verabschiedete sich damit nach einem für ihn schwierigen Jahr 2020 aus dem Titelrennen. Zuletzt hat der dreimalige Weltmeister van Gerwen vor zwei Jahren im Londoner Alexandra Palace triumphiert.

Überraschende Niederlage für Michael van Gerwen © SID

Gegen Chisnall war van Gerwen am Freitagabend absolut chancenlos. Der Engländer nutzte seinen ersten Matchdart. "Ich bin glücklich", sagte der Sieger nach dem "Whitewash" bei Sport1: "Es war ein großer Sieg, vielleicht mein bislang größter." Chisnall, der van Gerwen zuvor in 27 Duellen nicht hatte schlagen können, steht zum ersten Mal in seiner Karriere im WM-Halbfinale.

Der glänzend aufgelegte Chisnall, Nummer acht der Setzliste, trifft am Samstag im Halbfinale auf den Schotten Gary Anderson. Der letzte verbliebene frühere Weltmeister im Feld hatte sich am Nachmittag mit 5:1 gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode durchgesetzt. Dem "Flying Scotsman" Anderson winkt am Wochenende sein dritter WM-Titel.

Im zweiten Halbfinale trifft der Engländer Stephen Bunting auf Gerwyn Price aus Wales (Nr. 3), der Daryl Gurney aus Nordirland in einem packenden Duell mit 5:4 bezwang. Bunting schaltete den Polen Krzysztof Ratajski aus, der die deutsche Darts-Hoffnung Gabriel Clemens (Saarwellingen) im Achtelfinale aus dem Turnier geworfen hatte.

Der langjährige Darts-Dominator van Gerwen hatte im vergangenen Jahr große Probleme. Beim Grand Slam of Darts scheiterte er im Viertelfinale, beim World Matchplay und bei der EM verlor er jeweils in der zweiten Runde. Im September hatte er zudem zum ersten Mal in seiner Karriere den Play-off-Einzug in der Premier League verpasst.