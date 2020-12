Darts-WM: Wieder gute Quoten für Sport1

München (SID) - Der erste Auftritt des deutschen Hoffnungsträgers Nico Kurz bei der Darts-WM in London hat viele Fans vor die Bildschirme gelockt. Den 3:1-Erstrundensieg von Kurz gegen Andy Hamilton (England) verfolgten am Samstag bis zu 775.000 Zuschauer bei Sport1. Der Spartensender erzielte in der Kernzielgruppe der männlichen Zuschauer von 14 bis 59 Jahren einen Marktanteil von 3,1 Prozent.