Dartsverband PDC startet Wettkampfserie aus heimischen Wohnzimmern

London (SID) - Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Mittwoch mitteilte, werden die Spieler der Profitour ab Freitag von zu Hause aus gegeneinander antreten. An 32 aufeinanderfolgenden Abenden werden sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden" messen. Die Sieger jeder Gruppe qualifizieren sich für die 2. Runde.

Home-Tour: PDC führt neue Wettkampfserie ein © SID

"Es freut mich sehr, dass wir den Fans in diesen beispiellosen Zeiten Live-Darts liefern können", sagte PDC-Vorstand Barry Hearn: "Wir haben die letzten Wochen damit verbracht zu planen und zu prüfen, was möglich ist, und ich freue mich, ein Konzept vorstellen zu können."

Die Spieler sollen dabei mittels Videocalls zusammengeschaltet werden. Teilnahmeberechtigt für die "Home-Tour" sind alle Inhaber einer offiziellen Tourcard der PDC, den offiziellen Spielplan will der Verband in den kommenden Tagen veröffentlichen. Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich Phil Taylor und Raymond van Barneveld aus den heimischen Wohnzimmern für den guten Zweck duelliert. Die beiden zurückgetretenen Darts-Legenden spielten auf zwei elektronische Dartsscheiben, die per Internet miteinander verbunden waren und sammelten dabei Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen. Über eingebaute Kameras und Mikrofone konnten Taylor in Stoke-on-Trent und van Barneveld in Den Haag Kontakt halten.