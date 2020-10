Das SID-Kalenderblatt am 01. Oktober 1945: Gründung des SID

Hamburg (SID) - Die legendäre Lizenznummer 007 für Topagent James Bond war es nicht. Aber mit der Nummer 004 erhielt Alfons Gerz von der britischen Zonenverwaltung am 15. September 1945 die Lizenz für den Betrieb einer Agentur für Sportnachrichten. Es war die Geburtsstunde des Sport-Informations-Dienstes (SID).

75 Jahre SID © SID

Der damals erst 32 Jahre alte Gerz glaubte gerade einmal vier Monate nach Kriegsende inmitten von Häuserruinen und Trümmerhaufen an ein Comeback des Sports und der Berichterstattung darüber. Und was mit dem Versenden von Sportnachrichten dreimal in der Woche begann, ist 75 Jahre später ein Multimedia-Unternehmen, das minütlich auf alle großen Sportereignisse weltweit reagiert.

Zum Textdienst haben sich längst die Video-Berichterstattung, multimedial aufbereitete News und Informationen über verschiedene Soziale Netzwerke gesellt. Die SID-Keimzelle war Düsseldorf, nach zwei Zwischenstationen in Neuss hat das Unternehmen nun seit zehn Jahren in Köln eine neue Heimat gefunden.

Mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland expandierte die Nachrichtenagentur nach Hamburg (1949), Frankfurt am Main (1951), München (1969) und Berlin (1983). Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung war der SID von 1990 bis 2009 auch in Leipzig vertreten.

Noch während seiner Zeit als Chefredakteur engagierte sich SID-Gründer Gerz als Honorarprofessor an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sportbegeisterung ging ihm über alles, auch beim Personal. Sein Credo wiederholte er immer wieder gern: "Beim SID muss man Blut in den Adern haben. Und keinen Kamillentee."