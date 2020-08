Das SID-Kalenderblatt am 1. August: Birgit Fischer holt erstes Olympia-Gold

Köln (SID) - Birgit Fischer paddelte meilenweit hinter Roswitha Eberl her - ganz entspannt, ohne Eile. Zur Verwunderung ihrer Trainer, die sich die Augen rieben und die damals erst 18 Jahre alte Kanutin zum Rapport zitierten. Es sollte Klartext geredet werden, schließlich stand wenige Tage später das olympische Finale 1980 in Moskau an. Die Betreuer des DDR-Teams monierten nach dem Testrennen gegen die Ersatzfahrerin Fischers fehlende Motivation, sie hegten große Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Nachwuchshoffnung und forderten Antworten.

Erfolgreichste deutsche Olympionikin: Birgit Fischer © SID

Doch Fischer, vorlaut wie eh und je, räumte jegliche Bedenken mit einem Satz vom Tisch. Sie könne sich vorstellen, Olympiasiegerin zu werden, sagte sie trocken. Das reichte den Trainern offensichtlich aus. Fischer lieferte und sprintete im Kajak-Einer zu ihrer ersten Goldmedaille bei Olympischen Spielen - auf der Olympia-Bühne war es für sie der Start einer bis heute einmaligen Karriere.

Über Jahrzehnte dominierte Fischer den Kanurennsport, gewann 27 WM-Titel und achtmal Gold bei Olympischen Spielen. Die erfolgreichste deutsche Olympionikin war gerne ihre eigene Chefin, sie trainierte seit 1992 alleine und blieb trotz zweier Rücktritte bis zu ihrem letzten Goldrennen in Athen eine Ausnahmeerscheinung. Comeback-Versuche im gehobenen Kanu-Alter für die Sommerspiele 2008 und 2012 scheiterten jeweils kurzfristig.

Bei ihrem Olympia-Debüt lief dagegen fast alles nach Plan. Nur abseits der Strecke beschäftigte die junge Athletin der Boykott des Westens. Angeführt von den USA blieben 64 Nationen den Spielen aufgrund des Einmarschs sowjetischer Truppen in Afghanistan fern. Fischer, vier Jahre später in Los Angeles durch den Boykott einiger Oststaaten selbst betroffen, und die DDR waren dabei. Auf der Regattabahn ließ sie sich von dem Trubel nichts anmerken.

Heute sagt Fischer allerdings: "Ich kann mich an das Rennen selbst und die Siegerehrung gar nicht mehr erinnern." An ihren Testlauf dagegen umso besser.