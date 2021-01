Das SID-Kalenderblatt am 10. Januar: Der "Freezer Bowl"

Köln (SID) - Es ist nicht kalt im Riverfront Stadium in Cincinnati, es ist auch nicht bitterkalt, es ist saukalt. 22 Grad minus zeigt das Thermometer an, wegen des starken Windes liegt die gefühlte Temperatur gar bei minus 51 Grad. Und doch sind an diesem 10. Januar 1982 Fans auf den Tribünen, und es wird tatsächlich Football gespielt.

Eisige Verhältnisse machten den Freezer Bowl unvergessen © SID

Die Cincinnati Bengals treten im Halbfinale der Play-offs in der US-Profiliga NFL gegen die San Diego Chargers an. Forrest Gregg, der Trainer der Gastgeber, wählt simple Worte, um seine Mannschaft auf die Durchhalteübung einzustimmen. "Es wird wie ein Besuch beim Zahnarzt", so Gregg: "Es wird nicht schön, aber es muss sein."

Einer seiner Profis beim kältesten Footballspiel der Geschichte, "Freezer Bowl" genannt, ist Dave Lapham. Der erinnert sich gut an seinen Tag im Gefrierschrank. "Ich bin drei Stunden rumgerannt und habe nie geschwitzt", sagt Lapham rückblickend. Es sei "brutal" gewesen, "wie in Sibirien".

Kein Grund für die Footballfans, im warmen Wohnzimmer zu bleiben. 46.302 kommen, einige von ihnen stehen sogar mit nacktem Oberkörper auf den Rängen. "Die müssen viel Frostschutzmittel im System gehabt haben", sagt Lapham.

NFL-Commissioner Pete Rozelle denkt an eine Absage, entscheidet sich aber dagegen. Für die beiden Teams werden beheizbare Bänke aus Philadelphia besorgt - immerhin. Die Spieler tragen Gesichtsmasken, Ohrenschützer oder Plastiktüten zwischen zwei Paar Socken. Ihre Helme frieren teilweise an den Köpfen fest, für Bengals-Kicker Jim Breech fühlt sich ein Schuss wie der Tritt "gegen einen Ziegelstein" an.

Cincinnati gewinnt 27:7 gegen die Chargers, die in der Vorwoche noch bei sonnigen 30 Grad Celsius in Miami aufgelaufen waren. Welch ein Wechselbad. Im anschließenden Super Bowl ziehen die Bengals gegen die San Francisco 49ers den Kürzeren. Zumindest frieren müssen die Spieler dabei nicht. In Pontiac/Michigan ist es angenehme 22 Grad warm.