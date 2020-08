Das SID-Kalenderblatt am 12. August: Gewaltige Popshow beim Olympia-Abschluss 2012

Hamburg (SID) - Es war nicht nur eine olympische Schlussfeier, es war ein sensationelles Pop-Konzert, das im Olympiastadion zum Finale der Sommerspiele von London 2012 zelebriert wurde. Die vom Protokoll vorgeschriebenen Zeremonien, der kunterbunt gemischte Einzug der Athleten in die Arena, das alles entsprach noch exakt den olympischen Traditionen.

Die Schlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London © SID

Aber noch nie hatten sich so viele Pop- und Rockstars an jenem 12. August unter den fünf Olympischen Ringen versammelt wie in dieser denkwürdigen Nacht. Der musikalische Direktor David Arnold hatte sie alle zusammengetrommelt. Und so fanden die Spice Girls für diesen einen globalen Auftritt vor den Augen von Prinz Harry noch einmal zusammen. Rockveteranen wie Brian May (Queen), Mike Rutherford (Genesis) und Ray Davies (The Kinks) begeisterten das Publikum ebenso wie der Pop-Nachwuchs um Ed Sheeran und Emeli Sande.

Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte die Einblendung von Beatles-Legende John Lennon mit seinem bewegenden Song Imagine. Stimmgewaltig begeisterte George Michael das Publikum. Das Erlöschen des Olympischen Feuers wurde begleitet von Klängen von Take That, allerdings ohne Robbie Williams, dessen Frau hochschwanger war. Für den Abschluss sorgten die legendären The Who mit einem Medley aus Baba O'Riley, See me, Feel me und My Generation.

Die pulsierende Hauptstadt des Vereinigten Königreichs war schon während der sportlichen Wettkämpfe ein großartiger Ausrichter des weltweit wahrgenommenen Spektakels. Nun setzten die zahlreichen Bühnenstars mit ihren spektakulären Auftritten einen bislang beispiellosen Schlusspunkt hinter zwei denkwürdige Wochen.

Schon für Rio 2016 lag diese in London gelegte Messlatte zu hoch. Und auch die eher zurückhaltenden Japaner werden es 2021 sehr schwer haben, eine ähnliche Begeisterung zu entfachen. Und das nicht nur deshalb, weil immer noch nicht klar ist, welchen Einfluss die Corona-Pandemie haben wird.