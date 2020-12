Das SID-Kalenderblatt am 12. Dezember: Bernhard Peters wird Hockey-Nationaltrainer

München (SID) - Bernhard Peters ist ein Multitalent. Tüftler, Entwickler, Förderer. Und einer der besten Trainer der Welt. Zumindest in diesen Bereichen. "Bernhard nervt ineffizientes Training total", sagte Leipzig-Coach Julian Nagelsmann einmal über den 60-Jährigen.

Peters blickt auf eine lange Vita zurück, erst im Hockey, nun im Fußball. Als Peters am 12. Dezember 2000 die deutsche Hockey-Nationalmannschaft übernahm, begannen die Jahre des Aufschwungs für die Männer.

In den nächsten sechs Jahren unter Peters folgten zwei WM-Titel (2002 und 2006) und Olympia-Bronze in Athen 2004. Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Hockeysport suchte sich Peters dann aber eine neue Herausforderung - und landete im Fußball.

Fast wurde Peters als Wunschkandidat des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann neuer DFB-Sportdirektor. Stattdessen ging es für Peters aber zur TSG Hoffenheim, als Direktor Sport und Nachwuchsförderung beim damaligen Regionalligisten. Der Aufstieg begann.

Als Direktor Sport des Hamburger SV konzipierte er unter anderem ab 2014 den Campus im Volkspark für die Nachwuchsspieler. Und war bis 2018 für die Förderung der Jugend zuständig. Nebenbei schrieb Peters mehrere Bücher, in denen er Einblicke in den Spitzensport gibt und taktische und zwischenmenschliche Feinheiten erklärt.

Nun hat es Peters in die USA verschlagen. Genauer gesagt in die Major League Soccer. Gemeinsam mit Sportdirektor Lutz Pfannenstiel soll er als Berater beim künftigen MLS-Klub St. Louis City SC beim Aufbau des Nachwuchsleistungszentrums helfen. Ab 2023 plant die neue Franchise den Start in der MLS, bis dahin soll das Gespann Pfannenstiel-Peters mit ihrer Expertise die Grundlage legen.