Das SID-Kalenderblatt am 13. Dezember: Das Komitee für Athen

Köln (SID) - Im Sommer 2021, wenn es die Corona-Pandemie zulässt, entsendet der Deutsche Olympische Sportbund mehr als 400 Athleten zu den Sommerspielen in Tokio. Das ist die Aufgabe eines Dachverbands des organisierten Sports, das war sie schon immer, egal, welchen Namen die Organisationen im Laufe der Zeit trugen. Der Zusammenschluss zwischen NOK und DSB zum DOSB im Mai 2006 war der bislang letzte Schritt auf dem Weg der Olympischen Bewegung in Deutschland.

Gründung des Komitees für Athen © SID

Den ersten ging der Berliner Chemiker Dr. Willibald Karl August Gebhardt mit einigen Kameraden am 13. Dezember 1895. Er gründete das Komitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen in Athen. Und trotz des sehr sperrigen Namens traten im Jahr darauf tatsächlich 23 (natürlich männliche) Sportler in Griechenland zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit an.

Aus dem Komitee für Athen entwickelten sich das Komitee für Paris (1900), das Komitee für St. Louis (1904) und der Deutsche Reichsausschuss für Olympische Spiele (bis 1917). In der Weimarer Republik und im Dritten Reich hielten die Leibesübungen Einzug in den Namen der Organisation, im geteilten Deutschland hießen die Verbände Nationale Olympische Komitees.

Sechs verschiedene staatliche Systeme und Ordnungen spiegelten sich auch in den Organisationsformen der Sportverbände wider, die trotz zweier Weltkriege und schlimmster ideologischer Irrwege beständig wuchsen. So wie ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Das Komitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen in Athen und die Mannschaft waren Anfeindungen ausgesetzt.

Spätestens als die Nationalsozialisten das Propagandapotenzial des Sports für ihre schändlichen Zwecke nutzten, erfuhren auch der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen (bis 1938) und der Nationalsozialistische Reichsbund (bis 1945) Anerkennung. Die NOK's in West und Ost (und kurzzeitig auch im Saarland) waren in der Mitte der Gesellschaft verankert - heute vertritt der DOSB 90.000 Vereine und Millionen Sportler.