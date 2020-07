Das SID-Kalenderblatt am 14. Juli: "Calciopoli" bringt Juve den Zwangsabstieg

Köln (SID) - Italiens Tifosi feiern noch den WM-Triumph von Berlin fünf Tage zuvor, als der Jubel auf einen Schlag verstummt. Am Abend des 14. Juli 2006 verkündet Staatsanwalt Stefano Palazzi das Urteil im "Calciopoli" genannten Manipulationsskandal, und besonders in Turin herrscht blankes Entsetzen: Juventus, die große, Alte Dame des italienischen Fußballs, verliert zwei Meistertitel und muss in die Serie B absteigen.

Nur wenige Wochen zuvor gewann Juve die Meisterschaft © SID

"Der italienische Fußball erlebt die schwierigste Phase seiner Geschichte", schriebt Tuttosport am nächsten Morgen, und auch die Corriere della Sera ist sich sicher: "Das ist das Ende der Spitzenklubs." Denn auch Lazio Rom und die AC Florenz werden zunächst in die 2. Liga zwangsversetzt. Beide haben später aber mit ihrer Berufung Erfolg und bleiben in der Serie A.

Doch für Juve gibt es keine Gnade. Schuld ist vor allem der damalige Manager Luciano Moggi. Seit dem Frühjahr 2006 kursieren Abhörprotokolle, die belegen, wie Moggi sich im Gespräch mit den Schiedsrichterobmännern des Verbandes bestimmte Referees für Turins Spiele wünscht. Schon länger haben Fans anderer Klubs das Gefühl, dass es bei Juve-Partien nicht immer mir rechten Dingen zugeht. Nun haben sie den Beweis.

"Ich habe diesen Calcio nicht erfunden, das System funktioniert seit Jahren so", sagt Moggi später. Sogar zu Innenminister Giuseppe Pisanu pflegt er beste Beziehungen. Als Papst Johannes Paul II. im Frühjahr 2005 im Sterben liegt, bittet Moggi den Minister, den Spieltag nicht abzusagen, schließlich ist der kommende Juventus-Gegner durch Sperren und Verletzte arg geschwächt.

Kein Wunder also, dass Juve die Titel von 2005 und 2006 aberkannt bekommt und erstmals in der Vereinsgeschichte in die Serie B muss. Immerhin: Turins Punktabzug wird von zunächst 30 auf 17 und später sogar auf neun Zähler reduziert. Weil zudem Stars wie Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero und Pavel Nedved dem Verein treu bleiben, wird die Saison im Unterhaus zum Spaziergang.

Schon im Mai ist die Rückkehr in die Serie A perfekt, wo Juve als Dritter direkt wieder in die Champions League einzieht. Meister wird der Klub aber "erst" wieder 2012. Seither hat keine anderer Klub mehr den Scudetto gewonnen.