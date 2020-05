Das SID-Kalenderblatt am 14. Mai 2020: Die Olympischen Spiele 1900 in Paris

Köln (SID) - Der Ruf nach Paris steht in der Zeitung Turnen und Sport. "Während der Dauer der Weltausstellung werden in entsprechenden Zwischenräumen großartige Veranstaltungen auf dem Gebiete der Gymnastik und des sämtlichen Sports stattfinden", schreibt das "Komitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen 1900". Da dürfe die "deutsche sportliche Jugend keinesfalls fehlen!"

1900 war Paris erstmals Olympiastadt © SID

Das wird sie auch nicht. Am 14. Mai ist es so weit, es beginnen die von Baron Pierre de Coubertin organisierten "internationalen und nationalen Wettkämpfe und Meisterschaften in Leibesübungen und Sport". Gleich wird deutlich, dass die zweiten Olympischen Spiele der Neuzeit, zu denen sie erst später erklärt werden, nur ein Anhängsel der Weltausstellung sind. Eine sportbezogene Eröffnungsfeier gibt es nicht - nur Fotos von Hunderten hohen Herren mit Zylinder, die in Gefolgschaft des Staatspräsidenten Emile Loubet unter dem Eiffelturm die Weltschau der Technik, Kunst und des Handwerks eröffnen. Sensation der Ausstellung ist: die Rolltreppe.

Der Sport erhält bestenfalls eine Nebenrolle, die am 14. Mai beginnenden Fechtwettbewerbe immerhin bekommen im Festsaal der Tuilerien einen würdigen Rahmen. Pierre de Coubertin hatte 1894 eigentlich das Jahr 1900 zur Wiederbelebung der Olympischen Spiele vorgesehen, dann aber durfte doch schon Athen vier Jahre zuvor im Panathinaiko-Stadion das neue Weltfest des Sports ausrichten.

Der große Erfolg lässt sich in Paris nicht wiederholen, Coubertin, mit seinem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) von Paris an den Rand gedrängt, soll äußerst unzufrieden gewesen sein. Über die Zuordnung der Wettbewerbe in olympisch/nicht-olympisch, die Anzahl der Teilnehmer und den Medaillenspiegel wird später lange gestritten.

Aus heutiger Sicht ist der historische Moment der Spiele (oder besser Wettbewerbe) die Segelregatta in der Klasse bis zwei Tonnen: Helene de Pourtales aus der Schweiz, angetreten mit ihrem Ehemann Hermann und ihrem Neffen Bernard, wird auf der "Lerina" die erste Olympiasiegerin.