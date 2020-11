Das SID-Kalenderblatt am 14. November: Vettel wird jüngster Formel-1-Weltmeister

Köln (SID) - Es ist nicht so, als hätte sich das gar nicht angekündigt. Sebastian Vettel, dieser junge Deutsche mit dem breiten Grinsen, hinterließ früh Eindruck in der Formel 1. WM-Punkte schon beim Debütrennen mit 19 Jahren, mit 21 dann die erste Pole Position und der erste Sieg in Monza, mit 22 Jahren war der Shootingstar aus Heppenheim plötzlich Vize-Weltmeister.

Mit 22 Jahren: Vettel gewinnt ersten WM-Titel 2010 © SID

Und doch reist Vettel im November 2010 als Außenseiter zum Saisonfinale nach Abu Dhabi. Fernando Alonso steht in seiner ersten Ferrari-Saison vor dem Titelgewinn, mit 246 Punkten und einer recht komfortablen Führung geht er an den Start. Wenn den Spanier jemand stoppen wird, dann doch eher Vettels Red-Bull-Teamrivale Mark Webber (238). Der Deutsche (231) würde schon eine Menge Hilfe brauchen.

Die bekommt er allerdings gleich mal von seinem eigenen Rennstall: Hilfe durch Unterlassen. Red Bull schließt eine ja durchaus naheliegende Stallorder für Webber aus. "Ich bin Optimist und werde bis zum Ende kämpfen", sagt Vettel, und das darf er.

Vielleicht auch, weil der Trend im Saisonendspurt sein Freund ist. Zwei der vergangenen drei Rennen hat Vettel gewonnen, und in Abu Dhabi schießt er gleich wieder auf die Pole Position. Alonso auf drei, Webber auf fünf, noch immer scheint Vettels Weg zum ersten Titel weit.

Doch dann leitet ein Unfall zwischen Michael Schumacher und Vitantonio Liuzzi das Drama ein: Webber und Alonso entscheiden sich zunächst gegen einen Stopp in der Safety-Car-Phase, müssen diesen später wegen abbauender Reifen aber nachholen - und hängen nun hinter langsameren Autos fest, die bereits frische Reifen aufgezogen haben.

So dreht Alonso auf Rang sieben seine Runden, das würde nicht genügen wenn Vettel siegt, und in der Ferrari-Box steigt die Nervosität. "Fernando, schöpf dein ganzes Talent aus. Wir wissen, wie groß es ist", fleht der Renningenieur. Doch an diesem Tag soll es nicht mehr genügen, das Talent des Spaniers.

Denn der Russe Witali Petrow spielt Schicksal. Alonso macht Druck, versucht es links und rechts, die Reifen qualmen. Doch er kommt einfach nicht vorbei am Renault-Piloten.

An der Spitze dreht Vettel ungerührt seine Runden, zeigt bereits diese Dominanz, die ihn in der Folge zu drei weiteren WM-Titeln tragen wird. Am Abend des 14. November 2010 fließen dann die Freudentränen, Vettel ist mit 23 jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Er ist es bis heute geblieben.