Das SID-Kalenderblatt am 16. April 2020: Halmich verteidigt erfolgreich WIBF-Titel

Köln (SID) - Die "Quoten-Queen" wurde ihrem Namen auch am Abend des 16. April 2005 gerecht. Regina Halmich boxte - und Deutschland schaltete ein. 6,19 Millionen Zuschauer verfolgten vor 15 Jahren gebannt im ZDF, wie die Fliegengewichtlerin in der Bördelandhalle in Magdeburg ihren WIBF-Titel erfolgreich verteidigte und damit ihre Regentschaft als erfolgreichste Profiboxerin der Welt fortsetzte.

Regina Halmich (l.) im Kampf gegen Hollie Dunaway © SID

Die Karlsruherin feierte gegen die US-Amerikanerin Hollie Dunaway vor rund 4000 Zuschauern im 49. Profikampf ihren 47. Sieg und gewann dabei bereits ihren 39. Weltmeisterschaftskampf. Knapp zwei Monate später sollte sie ihr zehntes Jubiläum als Weltmeisterin voll machen. Die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin war auf dem Gipfel ihrer Karriere und Popularität angekommen.

"Sie hat von Anfang an gekämpft. Erst um die Akzeptanz für das Frauenboxen und jetzt darum, als Champion anerkannt zu werden. Sie hat es geschafft, sie ist ein großer Champion", schwärmte ihr Manager Klaus-Peter Kohl, gleichwohl er zuvor keineswegs eine Box-Gala gesehen hatte. Halmich tat sich gegen die nur 1,54 Meter kleine Amerikanerin schwer, gewann durch einen Punktsieg nach zehn Runden aber unter dem Strich verdient.

Die als Weltmeisterin bis zum Karriereende nicht bezwungene Halmich, die überhaupt nur einen Profifight verlor, rückte das Frauenboxen in ihrer einmaligen Laufbahn aus der Schmuddelecke ins Rampenlicht. Als sie 4. März 1994 in Karlsruhe ihren ersten Profikampf bestritt, hatten sich angeblich lediglich 350 Zuschauer in die Halle gewagt. An Fernsehübertragungen war nicht zu denken. Über die Jahre arbeitete sich die erste deutsche Profiboxerin dann aber ins Hauptprogramm und schließlich ins TV vor.

Das Ergebnis: Regelmäßige Traumquoten - auch am Abend des 16. April 2005, als fast ein Viertel aller Fernsehzuschauer Halmichs Kampf gegen Dunaway verfolgte.