Das SID-Kalenderblatt am 2. Dezember: Nowitzki macht 53 Punkte

Köln (SID) - Dirk Nowitzki tat so, als hätte er für die Gala eigentlich nicht so recht etwas gekonnt. "Es gibt diese Spiele, in denen der Korb einfach größer ist als sonst", sagte der damals 26-Jährige zu seinem bemerkenswerten Auftritt an diesem 2. Dezember 2004. 53 Punkte und 16 Rebounds lieferte der Würzburger ab - Zahlen, die der spätere NBA-Champion in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nie wieder erreichte.

Nowitzki historisch gut © SID

Der Klub hatte wohl etwas geahnt, denn die Cheerleader der Dallas Mavericks liefen beim Spiel gegen die Houston Rockets im Nowitzki-Trikot mit der Nummer 41 auf. Und der Blonde lieferte sich ein heißes Duell mit Tracy McGrady, "T-Mac" genannt.

43 Punkte machte Nowitzki in der regulären Spielzeit, drehte zu Beginn der Verlängerung aber noch einmal richtig auf und stellte binnen 90 Sekunden mit zehn Punkten in Folge die Weichen auf Sieg. Die US-Kommentatoren schwärmten anschließend von "einer der grandiosesten Vorstellungen der letzten Jahre". Dallas gewann 113:106.

Das Spiel wurde in den Medien "Star Wars" getauft, auch weil beim Gegner McGrady mit 48 Zählern glänzte. Vor Nowitzki verneigte sich der US-Amerikaner. "Dirk war in Topform. Ich glaube, unser Zweikampf hat den Fans gefallen. Eigentlich hätte es keinen Sieger geben dürfen", sagte der siebenmalige Allstar.

Nowitzki, der sieben Jahre später mit Dallas als bis heute einziger Deutscher den NBA-Titel holte, fand das Match einfach nur fantastisch. "Die ersten paar Würfe gingen rein, danach lief alles wie von selbst", sagte die heutige Klubikone der Mavs: "Dieser Abend hat Spaß gemacht."

Nowitzki war an der Freiwurflinie fast fehlerfrei, nur ein einziger von 22 Versuchen ging daneben. Seine 53 Punkte sind bis heute Franchise-Rekord.