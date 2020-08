Das SID-Kalenderblatt am 20. August: Gründung des NFL-Vorläufers APFA

Köln (SID) - Umgeben von Nobelkarossen der damaligen Zeit legte eine Gruppe Männer den Grundstein für eine der erfolgreichsten Sportligen der Welt. An jenem 20. August 1920 riefen Vertreter von elf Klubs die American Professional Football Association (APFA) ins Leben, die später zur National Football League (NFL) werden sollte.

Heute begeistert die NFL Millionen von Fans weltweit © SID

Treffpunkt der Vereinsvertreter war ein Ausstellungsraum von Ralph Hay, Besitzer der ortsansässigen Bulldogs, in Canton/Ohio. Eigentlich präsentierte Hay dort einige edle Fahrzeuge, doch an diesem Tag ging es um Football. Schon seit 1892 wurde das Spiel mit dem Ei professionell ausgeübt, vorrangig in Pennsylvania und im mittleren Westen der USA. Die Beliebtheit nahm zu, ein strukturiertes und klares Regelwerk musste her. Die APFA war geboren.

Doch es gab gleich zu Beginn Probleme. Die Massillon Tigers, eines der elf Gründungsteams, zog sich noch vor Beginn der ersten Saison zurück. Im Gegenzug aber schlossen sich im Verlauf der ersten Saison vier weitere Franchises, die in Canton noch nicht dabei gewesen waren, der Liga an.

Zwei Teams von damals existieren auch heute noch, wenn auch unter anderem Namen. Aus den Decatur Staleys wurden die Chicago Bears, die Chicago Cardinals landeten über St. Louis in Phoenix und heißen seit 1993 Arizona Cardinals. Den ersten Titel in der neuen Liga sicherten sich die Akron Pros. Bereits 1922 erfolgte die Umbenennung der APFA in NFL.

Nach der Gründung der konkurrierenden American Football League (AFL) 1960 bestanden für einige Jahre zwei professionelle, gleichrangige Football-Profiligen. 1966 wurde die Zusammenlegung beschlossen, die 1970 vollendet war. 1967 folgte das erste Entscheidungsspiel zwischen den Siegern beider Ligen, das inzwischen als Super Bowl zum Weltereignis aufgestiegen ist. Eine Entwicklung, die zwischen einigen schicken Autos in Canton ihren Anfang nahm.