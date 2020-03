Das SID-Kalenderblatt am 21. März 2020: Bentele in Vancouver auf Goldkurs

München (SID) - Am 21. März 2010 gehen in Vancouver die Paralympics zu Ende. Die sehbehinderte Verena Bentele aus Lindau ist mit fünf Goldmedaillen die erfolgreichste Athletin der Spiele. Bentele macht aber auch nach dem Sport Karriere.

Bentele (l.) dominierte bei den Paralympics 2010 © SID

Im Januar 2009 erlebt Verena Bentele die Schattenseiten als Sportlerin. Weil ihr Begleitläufer in einem Wettkampf ein falsches Signal gibt, stürzt die sehbehinderte Athletin einen drei Meter tiefen Abhang hinunter. Bentele reißt sich das Kreuzband und zwei Kapseln am Finger, zudem verletzt sie sich an Leber und Niere.

Als sie ein Jahr später bei den Paralympics in Vancouver im Biathlon ihre erste Goldmedaille holt, kann sie ihr Glück angesichts der Vorgeschichte kaum fassen. Bentele kommen die Tränen. Doch es ist nur der Start einer unglaublichen Erfolgsgeschichte: Die damals 28-Jährige gewinnt im Biathlon und im Langlauf noch viermal Gold und steigt zur erfolgreichsten Athletin der Spiele 2010 auf.

Bentele erhält wenig später den Bambi in der Kategorie "Sport". "Ich bin ein Stehauf-Weiblein", sagt die Behindertensportlerin. 2011 folgt der Paralympic Sport Award, die höchste Auszeichnung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), in der Kategorie "Beste Sportlerin".

Da hatte sie ihren Entschluss, nach insgesamt zwölf Paralympics-Triumphen seit 1998 und vier Weltmeistertiteln ihre erfolgreiche Karriere zu beenden, schon längst verkündet. Bentele widmet sich nach abgeschlossenem Studium der Neueren Deutschen Literatur mit den Nebenfächern Sprachwissenschaften und Pädagogik nun ihrer beruflichen Karriere. "Zeitlich war es einfach nicht mehr machbar, das mit Training auf höchstem Niveau zu vereinbaren. Ganz zu schweigen von den Wettkampfstrapazen", sagt sie.

Doch Benteles Terminkalender ist auch nach dem Sport noch prall gefüllt. 2014 wird sie zur Behindertenbeauftragten der Bundesregierung bestellt. Dieses Amt füllt sie bis 2018 aus. Seitdem fungiert Bentele als Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland.