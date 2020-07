Das SID-Kalenderblatt am 25. Juli: Eröffnung der Olympischen Spiele von Barcelona

Köln (SID) - Antonio Rebollo entzündete zum Abschluss des traditionellen Fackellaufs einen Pfeil. Der Para-Bogenschütze donnerte das brennende Geschoss einmal über die 65.000 Zuschauer im Olympiastadion hinweg in den Nachthimmel von Barcelona und entzündete damit zielsicher das Olympische Feuer. Es war am 25. Juli das Ende der pompösen Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 1992 und gleichzeitig der Startschuss für ein "neues" Olympia.

Am 25. Juli 1992 wurden die Spiele in Barcelona eröffnet © SID

In der Hauptstadt Kataloniens zeigten sich die Spiele nach dem Ende des Kalten Krieges mal wieder in einem boykott- sowie spannungsfreien Gewand. Nach fünf aufeinander folgenden Olympischen Spielen mit heftigen sportpolitischen Querelen und den letzten vier Spielen mit zum Teil zahlreichen Boykotts blieb die Veranstaltung in Spanien "boykottfrei".

Allerdings kam mit dem Heimspiel des damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch auch die olympische Vermarktungsmaschinerie mehr ins Rollen. Spätestens mit den Spielen in Barcelona erhielt der Gigantismus Einzug in die Geschichte der Olympischen Spiele - nicht nur bei der Eröffnungsfeier, sondern auch in den Wettkämpfen.

Das Motto "Olympia als Sache der Amateure" gehörte danach endgültig der Vergangenheit an. Im Basketball traten beispielsweise die USA mit zahlreichen hochbezahlten NBA-Stars rund um "Magic" Johnson an, der Zauber von Profisportlern war fortan bei den Spielen nicht mehr wegzudenken. Generell verlief Olympia sportlich hochklassig, weil erstmals seit 1972 wieder alle leistungsstarken Mannschaften teilnehmen durften.

Aus deutscher Sicht gelang Boris Becker und Michael Stich mit ihrer gemeinsamen Goldmedaille im Tennisdoppel Historisches, Dieter Baumann gewann in Barcelona als erster deutscher Läufer Olympia-Gold auf der Langstrecke. Im Wasser entzückte "Schwimmküken" Franziska van Almsick mit nur 14 Jahren mit zweimal Silber und einmal Bronze die Massen - der Anfang einer großen Karriere.