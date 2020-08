Das SID-Kalenderblatt am 26. August 1972: Olympia in München eröffnet

Hamburg (SID) - In weiß und blau erstrahlte der Himmel über dem Münchner Olympiastadion. Der äußere Rahmen war perfekt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 1972. Begleitet von und begrüßt durch die markante Stimme des 2014 verstorbenen Schauspielers Joachim Fuchsberger marschierten 121 Teams in die Arena ein, erstmals waren unter anderem Albanien, Saudi-Arabien und Nordkorea dabei.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 1972 © SID

Nichts sollte 36 Jahre nach den Nazispielen von Berlin 1936 machtvoll-militärisch daherkommen. Leichtigkeit und Heiterkeit sollte das neue Deutschland als Gastgeber ausstrahlen. Keine Marschmusik zum Empfang der Athleten aus aller Welt, stattdessen ein internationales Medley der Big Band des Jazzkomponisten und Dirigenten Kurt Edelhagen.

Und sogar der deutsche Perfektionsdrang blieb für Sekunden auf der Strecke. Leichtathletin Heidi Schüller verhaspelte sich kurz beim Sprechen des Olympischen Eides. Trittsicher hingegen war der erst 18 Jahre alte Schüler Günter Zahn, der nach der Eröffnung durch Bundespräsident Gustav Heinemann das Olympische Feuer entzündete.

Da ahnte niemand, dass sich an gleicher Stelle elf Tage später erneut 62.000 Menschen versammeln, um den 17 Menschen zu gedenken, die beim Terroranschlag auf das Olympiateam Israels ums Leben kamen. Der scheidende IOC-Präsident Avery Brundage sprach die mittlerweile historischen Worte: "The games must go on!"

Ein drittes Mal traf sich die Jugend der Welt am 11. September zur um einen Tag verspäteten Schlussfeier im Olympiastadion. Da aber war die arglose Fröhlichkeit des so unbeschwerten Openings 16 Tage zuvor längst düsterer Traurigkeit gewichen...