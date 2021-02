Das SID-Kalenderblatt am 26. Februar: Premiere des Grand National

Köln (SID) - 30 Hindernisse auf 7,2 Kilometern: Das Grand National auf der Galopprennbahn in Aintree bei Liverpool ist das bedeutendste Hindernisrennen in Großbritannien. Nach drei inoffiziellen Austragungen feierte das Grand National am 26. Februar 1839 seine Premiere. Lottery siegte nach 14:53 Minuten unter Jockey Jem Mason.

Das Grand National feierte 1839 seine Premiere © SID

Aufgrund seiner Gefährlichkeit für Pferde und Reiter wurde das Rennen oft kritisiert. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnehmerzahl inzwischen auf 40 begrenzt. Auch die Hindernisse und der Kurs wurden 1989 angepasst. Dennoch gab es immer wieder Todesfälle bei den Pferden. Proteste von Tierschützern waren die Folge.

Im vergangenen Jahr wurde das Grand National aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. In diesem Jahr soll es traditionell an einem der ersten Samstage im April wieder stattfinden. Es zählt weltweit zu den Rennen mit den höchsten Wetteinsätzen und besten Gewinnprämien.