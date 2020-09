Das SID-Kalenderblatt am 26. September 1983: USA verlieren America's Cup

Hamburg (SID) - Als die längste Siegesserie der Sportgeschichte nach 132 Jahren gerissen war, mussten in Midtown Manhattan erst einmal die Handwerker anrücken. Denn kein Mitglied des feudalen New York Yacht Club hatte sich vorstellen können, dass der "Auld Mug" jemals aus der Schauvitrine im Klubhaus entfernt werden muss. Deshalb war die 67,5 cm hohe Kanne aus Britanniametall fest auf einem Podest verschraubt.

1983 riss die längste Siegesserie der Sportgeschichte © SID

Aber es war Realität: Die Australia II des Royal Perth Yacht Club mit Skipper John Bertrand entriss der Liberty von Dennis Conner am 26. September 1983 eine der begehrtesten Sporttrophäen der Welt. 41 Sekunden Vorsprung segelten die Herausforderer vor Newport/Rhode Island in der siebten und entscheidenden Wettfahrt heraus und stürzten damit einen ganzen Kontinent in einen Freudentaumel.

Denn es war auch ein Sieg der unkomplizierten "Aussies" gegen das US-Segelestablishment. Ein Boxing Känguru mit roten Handschuhen wehte am Mast der siegreichen Yacht. Und die offizielle Hymne von Bertrands Crew war nicht etwa ein Seemannslied, sondern der Kultsong "Down Under" von Men at Work. Bis heute ist die Australia II die Hauptattraktion im Western Australia Maritime Museum in Fremantle.

Mit neuer Technologie wie dem seinerzeit heftig umstrittenen Flügelkiel und mit Kevlar-verstärkten Segeln revolutionierten die neuen Segelhelden den altehrwürdigen, aber auch etwas angestaubten Traditionswettbewerb. Die beispiellose Schmach allerdings ließ die besiegten Dauergewinner nicht ruhen, vier Jahre später holte Conner vor Perth den Cup zurück in die USA.

Der Nimbus der Unbesiegbarkeit aber, er war für immer verloren.