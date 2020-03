Das SID-Kalenderblatt am 27. März 2020: Erstes Rugby-Länderspiel

Köln (SID) - Selbst Erfolgsautorin J.K. Rowling hatte noch mehr als 140 Jahre später ihre Freude an Angus Buchanan. Auf ihrer Pottermore-Verlagsseite widmete die Schöpferin des weltberühmten Magier-Schülers Harry Potter dem ehemaligen schottischen Rugby-Spieler am 10. August 2015 eine eigene kleine Geschichte.

Das erste Rugby-Länderspiel fand 1871 statt © SID

In dieser fiktiven Story wurde Buchanan als drittes von elf Kindern in eine Hexen-Familie geboren, hatte im Gegensatz zu Harry Potter aber keine magischen Kräfte. Angus war wie Harry in dessen Muggel-Familie ein Außenseiter, auf der Suche nach sich selbst. Diese führte Buchanan schließlich zum Rugby.

Und hier wird es wieder real. Jener Angus Buchanan schrieb Geschichte an jenem 27. März 1871. Es war ein weiterer historischer Tag für den Rugby-Sport. Erst zwei Monate zuvor war der Verband Rugby Union gegründet worden. Und nun standen sich im ersten offiziellen Länderspiel auf dem Academy Cricket Ground in Edinburgh Gastgeber Schottland und England gegenüber. 4000 Zuschauer hatten sich in freudiger Erwartung eingefunden, sie erbrachten eine damals gewaltige Einnahme von 200 Pfund.

Und es war Buchanan vorbehalten, Historisches zu vollbringen. Im Duell der beiden 20-köpfigen Teams zählten wie heute noch Punkte. Aber die konnten damals nur per Kick nach einem erfolgreichen Versuch erzielt werden. Und für den ersten in einem Länderspiel sorgte Buchanan, als er in der zweiten Halbzeit das Ei hinter die gegnerische Grundlinie ablegte.

Den anschließenden Kick verwandelte Malcolm Cross. Die ganz in braun angetretenen Schotten erzielten noch einen weiteren Versuch, ebenso die in weiß spielenden Engländer. Beide Kicks jedoch verfehlten ihr Ziel. Und so lautete das Ergebnis nach zweimal 50 Minuten 1:0 für Schottland.

Das Duell in Edinburgh war der Beginn einer bis heute andauernden Rivalität beider Länder. Im Jahr später kam es zum zweiten Aufeinandertreffen, dieses Mal siegten die Engländer. Buchanan war das egal, sein Versuch am 27. März 1871 blieb einer für die Ewigkeit. Das wusste auch J.K. Rowling zu schätzen.