Das SID-Kalenderblatt am 28. Oktober: Abschluss der Olympischen Spiele 1900

Köln (SID) - Die Olympischen Spiele von 1900 Olympische Spiele zu nennen, ist eigentlich vermessen. Denn was sich vor 120 Jahren in Paris abspielte, hatte mit Olympia nach heutigem Verständnis so gar nichts zu tun. Die Sportler, die sich damals an der Seine versammelten, waren kaum beachtete Nebendarsteller. Überstrahlt wurde alles von der fünften Weltausstellung in Frankreichs Metropole.

Am 28. Oktober 1900 enden die Spiele von Paris © SID

Und in deren Rahmen sollten sportliche Wettkämpfe ausgetragen werden unter dem Namen: Internationale Wettbewerbe für Leibesübungen und Sport. Olympia? Von wegen! Dabei hatte der Visionär Pierre Baron de Coubertin mit Paris eigentlich ganz andere Pläne. Dort sollten nach seinen Vorstellungen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfinden. Zumindest wurde dies auf dem später als erster Olympischer Kongress bezeichneten Sportkongress 1894 an der Sorbonne so angedacht.

Doch es kam anders. Sechs Jahre bis Paris, das war der Kommission dann doch zu lang. Und so wurde kurzerhand nach einem Gespräch mit Griechenlands erstem IOC-Präsidenten Dimitrios Vikelas beschlossen, bereits 1896 in Athen die ersten Spiele der Moderne abzuhalten. Aber ob nun erste oder zweite Olympische Sommerspiele, es änderte nichts daran, dass Olympia noch in den Kinderschuhen steckte.

Das ging so weit, dass das IOC nicht einmal das Programm der Sportarten selbst bestimmen konnte. Das nahm kurzerhand ein Komitee der Weltausstellung in die Hand. Die Wettkampfstätten waren teilweise abenteuerlich, so fanden Schwimmen, Wasserball und Rudern in oder auf der offenen Seine statt. Zu den Disziplinen gehörten etwa 200-m-Hindernisschwimmen oder 200-m-Tauchen.

In Paris waren im Gegensatz zu Athen Frauen zugelassen, 22 nahmen teil. Erste Teilnehmerin der Olympischen Geschichte war die Schweizer Gräfin Helene de Pourtales, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Neffen in der Bootsklasse 1 bis 2 Tonnen siegte.

Insgesamt dauerten die Spiele von Paris fünfeinhalb Monate, vom 14. Mai bis zum Abschluss am 28. Oktober 1900, eingebettet in die Weltausstellung (14. Mai bis 12. November). Geschätzt waren rund 1500 Teilnehmer aus 28 Nationalitäten am Start. Verlässliche Zahlen gibt es nicht. Erfolgreichster Starter war der US-Leichtathlet Alvin Kränzlein mit viermal Gold.

Was genau er für seine Siege erhielt, ist ebenfalls nicht verlässlich überliefert, wahrscheinlich waren es Plaketten aus Silber oder Bronze. Dazu gab es möglicherweise noch Kunstobjekte oder gewöhnliche Gebrauchsgegenstände wie Spazierstöcke oder Brieftaschen.