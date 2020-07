Das SID-Kalenderblatt am 29. Juli: Olympia 1948 in London eröffnet

Hamburg (SID) - Es war der heißeste Tag seit Jahren in London, dennoch ließen sich am 29. Juli 1948 80.000 Menschen ein sporthistorisches Ereignis nicht nehmen. Im Wembleystadion wurden die Olympischen Sommerspiele eröffnet - zwölf Jahre nach den Nazispielen von Berlin und drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Vor 72 Jahren wurden die Sommerspiele in London eröffnet © SID

Die Kriegsaggressoren Deutschland und Japan durften keine Athleten entsenden, die Sowjetunion verzichtete auf eine Teilnahme. Aber es kamen rund 4100 Sportler aus 59 Ländern in die britische Hauptstadt. Sie erlebten ein Olympia, wie man es sich mehr als 70 Jahre später kaum noch vorstellen kann.

Für die Bevölkerung waren Lebensmittel immer noch rationiert, der Krieg hatte ein Viertel des britischen Volksvermögens vernichtet. Die Athleten reagierten darauf mit Pragmatismus und Hilfsbreitschaft.

Für ein Olympisches Dorf war kein Geld da, sie übernachteten in Baracken und Kasernen und spendeten Naturalien. Die Schweizer brachten ihre Turngeräte aus der Heimat einfach mit, die finnischen Athleten ließen im Vorfeld Holz aus den skandinavischen Wäldern anliefern, Bodenbelag für die olympischen Sporthallen.

Stars der Spiele aber gab es auch damals schon. Die "Fliegende Holländerin" Fanny Blankers-Koen holte Gold über 100 m, 200 m, 80 m Hürden und in der 4x100 m Staffel, mit gerade einmal 17 Jahren wurde Bob Mathias aus den USA jüngster Zehnkampf-Olympiasieger der Geschichte.

Erstmals übertrug auch das Fernsehen großflächig. Die BBC zahlte für die Übertragungsrechte 1000 Pfund. Den von den Nazis 1936 erfundenen Fackellauf vom heiligen Olympia in die ausrichtende Stadt führte man fort - aber um Deutschland herum. Und wählte lieber eine Route durch die Schweiz, mit Zwischenstopp am Grab des olympischen Vaters Baron Pierre de Coubertin in Lausanne.

Ein Deutscher schaffte es aber doch zu Olympia 1948 in London: Ungeachtet seiner schon seit vier Jahre andauernden Kriegsgefangenschaft durfte der Kölner Helmut Bantz die britischen Kunstturner bei den Spielen betreuen. Acht Jahre später in Melbourne wurde er selbst Olympiasieger am Sprung.