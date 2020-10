Das SID-Kalenderblatt am 3. Oktober: 1. Prix de l'Arc de Triomphe

Köln (SID) - Am ersten Sonntag im Oktober blicken die Galopp-Fans nach Paris. Seit 100 Jahren wird an diesem Tag auf der Nobelrennbahn in Longchamp der Prix de l'Arc de Triomphe entschieden. Es ist das bis heute prestigeträchtigste Rennen der Welt. Ein Sieg im Arc ist der Traum für Trainer, Besitzer und Jockeys.

Enable holte ihren dritten Sieg in Ascot © SID

Am 3. Oktober 1920 erfüllte sich dieser Traum für Frank Bullock, als er nach 2400 m im Sattel von Comrade gewann. Die Siegprämie betrug 150.000 Francs. Heute ist der Arc mit fünf Millionen Euro dotiert. Die Faszination des Rennens, das nur in den Kriegsjahren 1939 und 1940 nicht stattfand, ist gleich geblieben.

Zwei in Deutschland trainierte Pferde trugen sich in die Siegerliste ein. Der von Theo Grieper trainierte Star Appeal gewann 1975 unter Jockey Greville Starkey, 2011 triumphierte die von Peter Schiergen vorbereitete Wunderstute Danedream mit Andrasch Starke im Sattel.

Acht Pferde gewannen den Arc bisher zweimal. Erfolgreichster Jockey ist der Italiener Frankie Dettori mit sechs Erfolgen. Der Franzose Andre Fabre feierte als Trainer acht Siege.