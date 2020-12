Das SID-Kalenderblatt am 31. Dezember: Silvesterspiel nicht der große Knaller

Berlin (SID) - Dieses Silvesterspiel war nicht der große Knaller. Tasmania 1900 Berlin verlor am 31. Dezember 1965 gegen Eintracht Braunschweig 0:2, und die meisten der nur 3000 Zuschauer im riesigen Olympiastadion schauten sich das Elend nicht bis zum Ende an. "Aufhören, aufhören", schrien die Besucher. Um sich die Feierlaune nicht verderben zu lassen, warfen sie Knallfrösche zu Boden und sangen sich warm. Zehn Stunden vor dem Jahreswechsel stieg im Olympiastadion eine kleine Silversterparty.

Das bislang letzte Silvesterspiel fand 1965 statt © SID

Es war das zweite und bislang letzte Mal, dass ein Spiel in der Bundesliga am letzten Tag des Jahres ausgetragen wurde. Seltsamerweise konnten sich viele Protagonisten Jahre später daran nicht mehr erinnern. "Das kann ich nicht glauben", sagte der damalige Berliner Mittelfeldspieler Klaus Konieczka: "Ich habe auch viele ehemalige Kollegen verrückt gemacht, aber keiner kann sich daran erinnern."

Was Konieczka besonders stutzig machte: "Wir haben immer gerne zusammen gefeiert. Bei einem Silvester-Spiel hätten wir es anschließend bestimmt besonders krachen lassen." Deshalb vermutete Stürmer Wulf-Ingo Usbeck scherzhaft: "Vielleicht haben wir ja zu viel gefeiert und darum das Spiel vergessen."

Aber auch bei den Braunschweigern geriet die Partie schnell in Vergessenheit. "Ich hätte alles darauf gewettet, dass wir kein Bundesligaspiel am Silvestertag bestritten haben", sagte einmal der frühere Eintracht- und Nationaltorhüter Horst Wolter. Man hätte an diesem besonderen Tag mit dem Bus durch die damalige DDR fahren müssen, "daran müsste ich mich doch erinnern."

Vielleicht war ja das Spielniveau für die Erinnerungslücken verantwortlich. Der Sport-Informations-Dienst (SID) wollte damals "die schwächste Begegnung seit der Gründung der Bundesliga" gesehen haben. Tasmania stieg am Saisonende mit dem bis heute gültigen Minus-Rekord von 8:60 Punkten und 15:108 Toren ab. Die Rekordserie von 31 Spielen ohne Sieg in Serie ist aber durch Schalke 04 (29) akut in Gefahr.