Das SID-Kalenderblatt am 4. Dezember: Gründung der Montreal Canadiens

Köln (SID) - "Auf Flanderns Feldern blüht der Mohn", so beginnt John McCraes Gedicht "In Flanders Fields" über den Ersten Weltkrieg. Am 2. Mai 1915 war der beste Freund des Sanitätsoffiziers an der Westfront bei Ypern im Schützengraben gefallen, tags darauf schrieb der studierte Mediziner und Schriftsteller sein 15-zeiliges Werk voller Trauer und Hoffnung.

Zwei Zeilen aus "In Flanders Fields" Motto von NHL-Klub © SID

Die Montreal Canadiens, den heutigen Rekordmeister der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL, gab es da schon seit fast sechs Jahren. Am 4. Dezember 1909 hatte der Industrielle J. Ambrose O'Brien den Klub gegründet, der zum Traditionsverein im besten Sinne des Wortes werden sollte.

Später wählten die Canadiens zwei Zeilen aus "In Flanders Fields" zu ihrem Motto: "To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high." Übersetzt: "Aus sinkender Hand werfen wir euch die Fackel zu, an euch ist's, sie hochzuhalten." Der Spruch prangt heute noch an der Kabinenwand, er war vor einigen Jahren auf die Innenseite der Trikotkragen gestickt, selbstverständlich englisch und französisch - schließlich wurde die frankophone Gemeinschaft in Montreal "Les Canadiens" genannt.

Die Montreal Canadiens sind das einzig verbliebene NHL-Gründungsmitglied (seit 1917), sie zählen sich stolz zu den "Original Six", die von 1942 bis zur Ausweitung 1967 die NHL bildeten: Mit den Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, New York Rangers und den Toronto Maple Leafs bestehen daher teils bis heute historisch gewachsene Rivalitäten - bei Bruins und Maple Leafs sind sie besonders ausgeprägt.

Die Canadiens (bloß nicht: Canadians!), nach den ersten französischen Siedlern ("Les Habitants") auch Habs gerufen, haben 24 Meisterschaften gewonnen, ihr Trikot trugen Legenden wie Maurice Richard, Guy Lafleur, Ken Dryden und viele andere. Die jüngsten Spieler-Generationen allerdings taten sich schwer: Seit 1993 warten die Canadiens auf Titel Nummer 25.