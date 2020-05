Das SID-Kalenderblatt am 4. Mai 2020: Das erste Epsom Derby

Köln (SID) - Bevor sich die Startboxen öffneten, musste erst einmal eine Münze zwischen Edward Smith Stanley, dem Earl von Derby, und Sir Charles Bunbury geworfen werden. Erstgenannter gewann, wurde so zum Namensgeber, und das am 4. Mai 1780 gelaufene Pferderennen ging als erstes Epsom Derby in die Geschichte ein. Es war der Beginn einer bis heute andauernden Tradition.

Das Epsom Derby hat seit dem 4. Mai 1780 Tradition © SID

Das Derby in England wird noch immer in Epsom ausgetragen, die Distanz ist mit umgerechnet 2423 m unverändert. Das Rennen kann ein Rennpferd nur einmal in seinem Leben gewinnen - im Alter von drei Jahren.

Der erste Sieger gehörte Sir Charles Bunbury. Diomed gewann das Rennen mit Jockey Sam Arnull im Sattel. Rekordsieger bei den Jockeys ist der legendäre Lester Piggott, der das Epsom Derby neunmal gewann. Die Bestzeit stellte Workforce 2010 in 2:31,33 Minuten auf.

Die Stuten waren übrigens schon ein Jahr früher dran. Der Earl von Derby ließ 1779 für sich und seine Freunde dreijährige Stuten antreten und nannte das Rennen The Oaks. Ebenso wie das Epsom Derby werden auch die Epsom Oaks bis heute auf der Rennbahn Epsom Downs in dem englischen Ort ausgetragen.