Das SID-Kalenderblatt am 5. April 2020: Erstes deutsches Fußball-Länderspiel

Köln (SID) - Unter diesen Umständen würde der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zu einem Länderspiel wohl nicht mehr antreten. Auch acht Jahre nach der Verbandsgründung gab es noch keinen Trainer und somit auch kein gemeinsames Training. Die Spieler reisten zwar teilweise im selben Zug nach Basel, kannten sich aber nicht alle. Fritz Becker soll von seiner Nominierung für das erste Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft erst aus der Zeitung erfahren haben.

Der DFB plant eine Ethik-Kommission zu installieren © SID

Ob alle Überlieferungen rund um das Spiel am 5. April 1908 in der Schweiz stimmen, ist auch 120 Jahre später noch nicht ganz klar. Dass die Begegnung mit 3:5 verloren ging, hingegen schon. Becker geht dabei als erster deutscher Länderspiel-Torschütze in die Geschichte ein, bei der Zuschauerzahl schwanken die Schätzungen zwischen 3000 und 5000.

Zur Halbzeit liegt das DFB-Team mit 1:3 zurück. Im zweiten Durchgang bleibt das Spiel nach den Treffern von Fritz Förderer und erneut Becker bis zum Schluss spannend. Am Ende steht jedoch eine Niederlage zum Start in die lange Länderspiel-Historie. Am anschließenden Bankett nahmen die deutschen Spieler dennoch teil.