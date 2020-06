Das SID-Kalenderblatt vom 3. Juni 2020: FC Liverpool spaltet sich vom FC Everton ab

München (SID) - Etwa 1,4 Kilometer trennen den FC Liverpool und den FC Everton, das Stadion an der Anfield Road und den Goodison Park. Vor mehr als 128 Jahren war das noch anders. Damals trug Everton seine Fußballspiele noch in Anfield aus - von 1884 bis 1892.

Everton spielte von 1884 bis 1892 an der Anfield Road © SID

Dann entbrannte zwischen Grundstückbesitzer John Houlding und dem Everton-Vorstand aber ein Streit über die Stadionmiete, die Toffees zogen daraufhin 1,4 Kilometer quer über den Stanley Park weiter in den Goodison Park. Der Brauerei-Besitzer Houlding hatte insgesamt 250 Pfund an jährlicher Miete für eine Dauer von zehn Jahren verlangt. Everton war allerdings nur bereit, 180 Pfund zu bezahlen.

Auch ein Verkauf des Grundstücks scheiterte, die Verhandlungen waren beendet. Houlding stand mit einem leeren Stadion ohne Mannschaft da - und gründete kurzerhand den Liverpool Football Club. Zwar hatte er ursprünglich versucht, den Namen "Everton" für seinen Klub zu beanspruchen, doch der Verband sprach die Namensrechte dem abgewanderten Verein zu.

Die eigentliche Abspaltung hatte bereits im März 1892 stattgefunden, doch die offizielle Bestätigung der Behörden ließ bis zum 3. Juni 1892 auf sich warten - das Gründungsdatum der Reds. In den ersten vier Jahren bis 1896 spielte Liverpool noch in blauen Trikots mit weißen Hosen - die heutigen Farben von Everton, erst dann wurden die Reds ihrem Namen mit roten Shirts gerecht.

Kurz darauf war auch das "Merseyside Derby" geboren, direkt an der Flussmündung der Mersey in der Hafenstadt im Nordwesten Englands. Es gehört zu den ältesten Rivalitäten im Fußball - und wohl trotzdem zu den friedlichsten. Denn aufgrund der lokalen Nähe leben beide Fanlager im Umfeld Seite an Seite, das Duell wird oft als "Friendly Derby" bezeichnet. Auch aufgrund der gemeinsamen Geschichte im 19. Jahrhundert.