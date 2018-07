Das SID-Zeugnis der WM-Superstars

Moskau (SID) - Ronaldo, Messi und Neymar sind bei der Fußball-WM in Russland schon gescheitert. Andere Superstars könnten nun die großen Drei auch im Rennen um den Weltfußballer-Titel in den Schatten stellen. Das SID-Zeugnis der Superstars bei der WM in Russland:

Europameister Ronaldo scheiterte schon früh bei der WM © SID

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid - Marktwert*: 100 Millionen Euro): Startete furios mit drei Toren gegen Spanien, zerschellte im Achtelfinale aber gemeinsam mit seinen Untertanen an Uruguays Abwehrblock. Wollte oft zu viel, wirkte übermotiviert. - Note: 3+

Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona - 180 Mio.): Übernahm in Russland die Rolle des zum Statisten degradierten Trainers Jorge Sampaoli, war wie immer der Hoffnungsträger einer ganzen Nation - zu viel des Guten für den 31-Jährigen. Seine große Zeit neigt sich dem Ende entgegen. - Note: 4

Neymar (Brasilien/Paris St. Germain - 180 Mio.): Sein Genie blitzte ab und zu auf, doch in Erinnerung bleibt seine peinliche Schauspielerei. Gefährliches Vorbild für die Jugend. Entzaubert durch grandiose Belgier. - Note: 4+

Harry Kane (England/Tottenham Hotspur - 150 Mio.): Anführer des jungen englischen Löwenrudels, erstaunlich reif für einen 24-Jährigen. Ohne Starallüren, wohltuend geerdet. Bislang sechs Tore sprechen für sich. - Note: 1-

Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City - 150 Mio.): Gemeinsam mit Eden Hazard Herz und Hirn der Belgier, unfassbar gedankenschnell, technisch überragend, scheint im Laufe der Endrunde kontinuierlich besser zu werden. Potenzieller Weltfußballer. - Note: 2+

Eden Hazard (Belgien/FC Chelsea - 110 Mio.): Steht De Bruyne in kaum etwas nach. Nicht ganz so zielstrebig, dafür noch ballsicherer. Frustriert im Eins zu Eins die Gegenspieler reihenweise. - Note: 2

Romelu Lukaku (Belgien/Manchester United - 90 Mio.): Gnadenloser Vollstrecker mit der Wucht einer Dampframme. Umso beeindruckender sind seine technischen Fähigkeiten und sein Spielverständnis. - Note: 2-

Luka Modric (Kroatien/Real Madrid - 25 Mio.): Dreh- und Angelpunkt im kroatischen Spiel, unersetzlich als Antreiber, Regisseur und nervenstarker Anführer: Verschoss gegen Dänemark einen Strafstoß und verwandelte im Elfmeterschießen - als wäre nichts gewesen. - Note: 2

Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelona/70 Mio.): Ordentliche Vorrunde. Stand beim beeindruckenden 2:1 im Achtelfinale im Schatten von Edinson Cavani. Ohne Cavani beim 0:2 im Viertelfinale gegen Frankreich wirkungslos. - Note: 3

Paul Pogba (Frankreich/Manchester United - 90 Mio.): Solide, unspektakulär, steigerte sich im Turnierverlauf. Stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. - Note: 3+

Antoine Griezmann (Frankreich/Atletico Madrid - 100 Mio.): Schaffte als EM-Torschützenkönig noch nicht den Durchbruch auf der Weltbühne. Traf immerhin schon dreimal (zwei Elfmeter). Wichtige Führungsfigur bei den Franzosen. - Note: 2

Kylian Mbappe (Frankreich/Paris St. Germain - 120 Mio.): Überragendes Talent, sein Turbo-Auftritt gegen Argentinien war ein WM-Highlight. Noch zu schwankend. Im Achtelfinale gegen Uruguay unsichtbar. - Note: 2-

James (Kolumbien/Bayern München - 70 Mio.): Verletzungsgeplagt, weinte auf der Tribüne beim Achtelfinal-Aus gegen England bittere Tränen. In der Vorrunde gegen Polen bärenstark, ansonsten unauffällig. - Note: 4+

Toni Kroos (Deutschland/Real Madrid - 80 Mio.): Sein Geniestreich gegen Schweden gab dem deutschen Team kurzzeitig Hoffnung. Insgesamt kam vom Champions-League-Sieger aber viel zu wenig. - Note: 5

Mohamed Salah (Ägypten/FC Liverpool - 150 Mio.): Ging angeschlagen ins Turnier, konnte als Alleinunterhalter das Vorrunden-Aus Ägyptens nicht verhindern. Immerhin zweifacher Torschütze. - Note: 4+

Andres Iniesta (Spanien/Vissel Kobe - 10 Mio.): Nach gutem Beginn gegen Portugal ein Schatten seiner selbst, steht für das bittere Ende der spanischen Ballbesitz-Ära. Kam in seinem letzten Länderspiel beim peinlichen Aus gegen Russland im Achtelfinale nur noch von der Bank. - Note: 4-

Robert Lewandowski (Polen/Bayern München - 90 Mio.): Er will ein Weltstar sein, ist es aber nicht - blieb bei seinem tor- und wirkungslosen Auftritt in Russland alles schuldig - mal wieder. Kritisierte seine Mitspieler öffentlich. - Note: 5-

* Quelle: transfermarkt.de