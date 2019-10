Das falsche Barnsley: Snooker-Profi Robertson nach Irrfahrt disqualifiziert

Köln (SID) - Durch eine bemerkenswerte Irrfahrt mit dem Auto hat sich der frühere Snooker-Weltmeister Neil Robertson in England um seine Teilnahme an den World Open im chinesischen Yushan gebracht. Der Australier machte sich laut Mirror nach Barnsley in der Grafschaft Gloucestershire auf, das Qualifikationsturnier fand aber in Barnsley/South Yorkshire statt.

Neil Robertson verfuhr sich mit dem Auto © SID

Da beide Orte mehr als 200 Kilometer voneinander entfernt liegen, konnte der 37-Jährige seinen Fauxpas nicht mehr korrigieren. "Als ich gemerkt habe, dass es ein zweites Barnsley gibt, war es zu spät. Hoffentlich kann ich in dieser Saison noch ein Spiel machen", schrieb Robertson bei Twitter. Der Turnierdirektor disqualifizierte den Weltranglistenvierten.

Robertson hat schon mehrere Turniere verpasst. In Riga trat er nach einem gestrichenen Flug nicht an, vor dem German Masters 2011 verlor er seinen Pass.