Das höchste Preisgeld der eSport-Geschichte: "The International" startet

Berlin (SID) - Ab Donnerstag steigt in Shanghai das höchstdotierte eSport-Turnier der Geschichte. Beim "The International", der WM im Fantasy-Strategiespiel Dota 2, geht es bis 25. August um mindestens 32 Millionen Euro. Damit übertrifft TI sogar die Fortnite-WM, die Ende Juli in New York mit 30 Millionen Dollar pauschal dotiert war. Insgesamt kämpfen 18 Teams um den großen Jackpot, der bis zum Finaltag noch steigen kann.

Am Donnerstag startet "The International" © SID

Grund dafür ist das Crowdfunding-System, bei dem Fans den sogenannten Battle Pass käuflich erwerben, um spezielle Spielinhalte freizuschalten. 25 Prozent des Kauferlöses gehen dann in den Jackpot, für den Hersteller Valve einen Grundstock von 1,6 Millionen Dollar stellt. Am Mittwochvormittag stand der Prize Pool bei circa 32,9 Millionen US Dollar. Damit hat die diesjährige Ausgabe des Turniers seinen Vorgänger aus 2018 bereits weit übertroffen. Damals wurden 25,5 Millionen ausgeschüttet.

Titelverteidiger ist das Team OG, das 2018 11.234.158 Dollar einstrich. In diesem Jahr gilt auch das Team Liquid um den Berliner Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi (26) als Mitfavorit. 2017 hatten sie bereits "The International" gewonnen und rund 10,9 Millionen Dollar kassiert. Neben "KuroKy" sind in Adrian "FATA" Trinks von den Ninjas in Pyjamas, Maximilian "qojqva" Bröcker vom Team Alliance und Maurice "KheZu" Gutmann vom Team Chaos drei weitere Deutsche dabei.