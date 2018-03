Dauer von Ovtcharovs Zwangspause noch unklar

Bremen (SID) - Tischtennis-Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) kann noch keine Aussagen zu den weiteren Folgen seiner Hüftverletzung für die Vorbereitung auf die Mannschafts-WM in Halmstad/Schweden (29. April bis 6. Mai) machen. "Am Montag bin ich beim Arzt und lasse Untersuchungen durchführen. Vor Dienstag werde ich nichts wissen", sagte der Weltranglistendritte am Sonntag 48 Stunden nach seiner Erstrunden-Aufgabe bei den German Open in Bremen wegen seiner anhaltenden Beschwerden auf SID-Anfrage.

Zwangspause: Ovtcharov mit Hüftverletzung

Die Hüfte bereitet Ovtcharov bereits seit mehreren Wochen Probleme. Nach seinem Rückzug aus der deutschen Mannschaft beim World Team Cup im Februar in London hatte der 29-Jährige Anfang März zunächst auch auf seine Teilnahmen an der DM in Berlin und den Qatar Open in Doha verzichtet.

Nach einem anschließenden Champions-League-Einsatz für seinen russischen Klub Fakel Orenburg sollten die German Open ein Belastungstest auch hinsichtlich der weiteren WM-Vorbereitung sein, doch musste Ovtcharov an der Weser schon in der ersten Runde gegen seinen Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska (Saarbrücken) wegen zu starker Schmerzen aufgeben.