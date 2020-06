Dauerläufer des Tages: Vladimir Darida (Hertha BSC)

Dortmund (SID) - Er lief und lief und lief. Am Ende hatte Vladimir Darida (29) von Hertha BSC bei der Niederlage in Dortmund (0:1) 14,65 Kilometer abgespult. Seit Beginn der Datenerfassung ist kein Spieler in der Fußball-Bundesliga in einer Begegnung mehr gelaufen. "Das ist eine schöne Statistik. Ich hätte aber lieber ein Tor in der Statistik gehabt", sagte der tschechische Mittelfeldspieler bei Sky.