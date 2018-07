Dauerregen in Hockenheim: Drittes freies Training ohne großen Wert

Hockenheim (SID) - Dauerregen hat das dritte freie Training zum Großen Preis von Deutschland (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL) erheblich beeinträchtigt. Lediglich neun Fahrer drehten eine gezeitete Runde, die wenig aussagekräftige Bestzeit setzte der Monegasse Charles Leclerc (Sauber) in 1:34,577 Minuten. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel drehte sich auf der schwer befahrbaren Strecke einmal mit seinem Ferrari, mit 0,996 Sekunden Rückstand belegte der Heppenheimer den vierten Rang.

Charles Leclerc setzte im Regen die Bestzeit © SID

Viele Teams scheuten lange das Risiko, ihre Boliden überhaupt auf den Kurs zu schicken. Kurz vor dem Qualifying am Samstagnachmittag (15.00 Uhr/RTL) hätte ein Einschlag in die Streckenbegrenzung das gesamte Wochenende zerstören können. Erst als der Regen in den letzten Minuten der Einheit etwas nachließ, nahm die Action auf der Strecke zu.

Für das Qualifying müssen die Fahrer ebenfalls mit Regen und Gewittern rechnen. Der Wettertrend für Sonntag ist positiver, Niederschläge während des Rennens sind allerdings nicht ausgeschlossen.