Daum lobt Heynckes über den grünen Klee: "Er ist ein Leader"

Köln (SID) - Der ehemalige Stuttgarter Meistertrainer Christoph Daum hat seinen einstigen Erzrivalen und Intimfeind Jupp Heynckes (72) von Fußball-Rekordchampion Bayern München über den grünen Klee gelobt. "Die Weiterverpflichtung von Jupp Heynckes würde dem FC Bayern aus verschiedenen Aspekten gut zu Gesicht stehen", sagte der 64-Jährige bei Sky Sport News HD.

Christoph Daum schwärmt von seinem einstigen Erzrivalen © SID

Daum, ehemaliger Coach von Bayer Leverkusen und des 1. FC Köln, weiter: "Er ist ein unbestrittener Fachmann, ein Leader. Er verfügt über eine enorme Lebenserfahrung. Er ist eine absolute Identifikationsfigur für den gesamten Verein. Er hat ein unerschütterliches Vertrauensverhältnis zur Führungsriege. Es gibt viele Kriterien, die für eine weitere Zusammenarbeit sprechen."

Für seinen Ex-Klub Köln befürchtet Daum den Abstieg: "Wenn ich jetzt aber realistisch an die Sache herangehe, dann sehe ich nicht nur die große Punkt-, sondern auch die Tordifferenz. Ich befürchte, dass am Ende die Tordifferenz den Ausschlag geben wird, so dass der 1. FC Köln den Relegationsplatz knapp verpassen wird."

Dass Bundesliga-Dino Hamburger SV ebenfalls vor dem Gang in die 2. Liga steht, kommt für den "Um-ein-Haar-Bundestrainer" nicht von ungefähr. Daum bei Sky zur Situation beim HSV: "Eine Entwicklung über die vergangenen Jahre mit sehr vielen Fehlentscheidungen im Führungsbereich. Mit vielen Trainern, die immer wieder sagen konnten: 'Ich übernehme jetzt, aber für die Ergebnisse bin ich nicht verantwortlich, sondern ein anderer.' Das Ergebnis ist ein Mischmasch ohne klare Linie. Die Spieler sind schlechter geworden im Laufe der Zeit."