Davis Cup: Djokovic führt Serbien zum Auftaktsieg, Murray gewinnt bei Comeback

Madrid (SID) - Wimbledonchampion Novak Djokovic hat mit Serbien einen gelungenen Start in das Davis-Cup-Finalturnier in Madrid gefeiert. In Gruppe A setzten sich die Serben am Mittwoch gegen Japan mit 3:0 durch, Djokovic gewann sein Einzel gegen Yoshihito Nishioka deutlich 6:1, 6:2. Während Serbien am Donnerstag (ab 11.00 Uhr/DAZN) gegen Frankreich um den Gruppensieg spielt, sind die Japaner wie zuvor schon Kolumbien ausgeschieden. Die Asiaten hatten am Dienstag gegen Frankreich verloren.

Djokovic und Serbien starten mit Auftaktsieg © SID

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray war bei seinem Comeback für das britische Davis-Cup-Team erfolgreich. Der 32 Jahre alte Schotte, der beim Finalturnier in Madrid erstmals seit 2016 wieder für Großbritannien aufschlägt, bezwang in Gruppe E den Niederländer Tallon Griekspoor 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:5). Da aber Teamkollege Daniel Evans sein Einzel verlor, musste das Doppel über den Sieger der Partie entscheiden.