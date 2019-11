Davis Cup: Kanada als erstes Team im Viertelfinale

Madrid (SID) - Kanada hat bei der Premiere des Davis-Cup-Finalturniers in Madrid als erstes Team das Viertelfinale erreicht. Nach dem 2:1 gegen Italien zum Auftakt bezwangen die Kanadier am Dienstag in Gruppe F auch die USA. Vasek Pospisil und Jungstar Denis Shapovalov gewannen ihre beiden Einzel und sorgten schon vor dem abschließenden Doppel für den Gruppensieg.

Denis Shapovalov mit Kanada im Viertelfinale © SID

In Deutschlands Gruppe C legte Argentinien mit einem glatten 3:0 gegen Chile vor, Diego Schwartzman und Guido Pella in den Einzeln sowie Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer im Doppel sicherten den Erfolg. Argentinien ist am Mittwoch der erste Gegner des deutschen Teams, das ohne seinen Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) antritt. Am Donnerstag wartet Chile auf die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann (beide 11.00 Uhr/DAZN).

Vorjahresfinalist und Mitfavorit Frankreich hatte indes beim 2:1 gegen Japan Mühe, erst die frisch gebackenen ATP-Champions Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut sicherten im Doppel den Startsieg in Gruppe A. Bereits ausgeschieden ist in Gruppe D Kolumbien, das einen Tag nach dem 1:2 gegen Belgien auch gegen Australien verlor.

Bis Sonntag kämpfen in Spanien insgesamt 18 Nationen um den Titel, die Sieger der sechs Dreier-Gruppen sowie die beiden besten Zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Statt wie zuvor vier Einzel und ein Doppel über jeweils drei Gewinnsätze gibt es nur noch zwei Einzel und ein Doppel über jeweils zwei Gewinnsätze. Das seit diesem Jahr praktizierte Format hatte wegen des späten Termins und des Wegfallen der stimmungsvollen Heim- und Auswärtsspiele viel Kritik hervorgerufen.