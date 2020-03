Davis-Cup-Quali in Düsseldorf: Struff beginnt gegen Iwaschka

Düsseldorf (SID) - Jan-Lennard Struff (Warstein) hat in der Davis-Cup-Qualifikation gegen Weißrussland in Düsseldorf am Freitag (16.00 Uhr/sportdeutschland.tv) den ersten deutschen Aufschlag. Im Auftakteinzel trifft die Nummer eins im DTB- Team auf Ilja Iwaschka, anschließend spielt Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gegen Egor Gerassimow.

Jan-Lennard Struff trifft auf Ilja Iwashka © SID

Am Samstag (12.00 Uhr/sportdeutschland.tv) gehört die Bühne im Düsseldorfer Castello zunächst Kevin Krawietz (Coburg) und Andreas Mies (Köln). Die amtierenden French-Open-Sieger im Doppel treffen auf Gerassimow und Alexander Sgirowsky. Es folgen die beiden Einzel zwischen Struff und Gerassimow sowie Kohlschreiber und Iwaschka.

"Wir müssen ganz klar sagen: Ja, wir sind die Favoriten, aber wir werden sicher nicht überheblich", sagte Kohlschreiber, für den es in diesem Jahr möglicherweise die Abschiedstour im Davis Cup wird: "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem Tennis nicht mehr die allerhöchste Priorität hat", sagte der 36-Jährige, der die Arbeit im Team jedoch sehr genießt: "Es ist ja auch eine Ehre, dass ich noch dazugehören darf."