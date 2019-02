Davis Cup: Teilnehmer an Finalrunde stehen fest - Österreich und Schweiz scheitern

Köln (SID) - Die 18 Teilnehmer der neu eingeführten Finalrunde des Davis Cups stehen fest. In der Qualifikationsrunde setzten sich bereits am Samstagmorgen (MEZ) Australien, Japan, Italien und Kasachstan durch. Später zogen auch noch Deutschland, Serbien, Russland, Kanada, Chile, die Niederlande, Belgien sowie Kolumbien in das Ende November in der spanischen Hauptstadt Madrid stattfindende Turnier ein.

Die Schweiz verpasst die Davis-Cup-Finalrunde © SID

Die Gastgeber sowie Argentinien, Frankreich, Kroatien, Großbritannien und die USA waren gesetzt. Deutschland setzte sich gegen Ungarn standesgemäß mit 5:0 durch. Österreich (2:3 gegen Chile) ohne Topspieler Dominic Thiem schied ebenso aus wie die Schweiz (1:3 gegen Russland) ohne Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer.

Der traditionsreiche Davis Cup wird in diesem Jahr nach einer radikalen Reform in einem neuen Format ausgetragen. Lediglich die Qualifikationsrunde wird nach dem alten System gespielt. Die Matches gehen dabei allerdings nur noch über zwei Gewinnsätze.