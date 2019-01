Davis Cup: Zverev bestreitet zweites Einzel gegen Ungarn

Frankfurt/Main (SID) - Spitzenspieler Alexander Zverev bestreitet für die deutsche Davis-Cup-Mannschaft beim Erstrundenduell in Frankfurt gegen Ungarn das zweite Einzel. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Der Weltranglistendritte ist am Freitag (Beginn: 16.00 Uhr/DAZN) großer Favorit gegen Peter Nagy, der zurzeit nicht über ein ATP-Ranking verfügt. Die erste Partie bestreiten Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 32) und Zsombor Piros (ATP-Nr. 371).

Das deutsche Team um Alexander Zverev trifft auf Ungarn © SID

Am Samstag (ab 12.00 Uhr) steht dann zunächst das Doppel auf dem Plan, für das Teamchef Michael Kohlmann Lokalmatador Tim Pütz und Jan-Lennard Struff (Warstein) nominierte. Die Entscheidung fällt spätestens in den abschließenden beiden Einzeln. Kurzfristige Änderungen der Aufstellung sind möglich, Deutschlands Ersatzmann Peter Gojowczyk fehlte am Donnerstag allerdings erkrankt.

Der traditionsreiche Davis Cup wird in diesem Jahr nach einer radikalen Reform in einem neuen Format ausgetragen. Lediglich die Qualifikationsrunde wird nach dem alten System und mit Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen, wobei die Matches jeweils nur noch über zwei Gewinnsätze gehen. Ende November gibt es dann ein einwöchiges Finalturnier mit 18 Mannschaften in Madrid. - Die Partien in der Übersicht:

Freitag, 1. Februar, ab 16.00 Uhr:

Philipp Kohlschreiber - Zsombor Piros

Alexander Zverev - Peter Nagy

Samstag, 2. Februar, ab 12.00 Uhr:

Tim Pütz/Jan-Leannard Struff - Nagy/Gabor Borsos

Zverev - Piros

Kohlschreiber - Nagy