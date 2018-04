Davis Cup: Zverev bringt DTB-Auswahl in Führung, Nadal gleicht aus

Valencia (SID) - Im Davis-Cup-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien steht es nach dem ersten Tag 1:1. Nachdem Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) sein Team in der Stierkampfarena von Valencia durch ein souveränes 6:4, 6:2, 6:2 gegen David Ferrer in Führung gebracht hatte, glich Rafael Nadal für die Gastgeber durch einen ebenso ungefährdeten 6:2, 6:2, 6:3-Erfolg gegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) aus.

Zverev bezwingt Ferrer in drei Sätzen © SID

Im Doppel am Samstag (14.00 Uhr/DAZN) treten Jan-Lennard Struff (Warstein) und Tim Pütz (Frankfurt) als Außenseiter gegen Doppel-Olympiasieger Marc Lopez und Feliciano Lopez an. Die Entscheidung fällt dann am Sonntag im Spitzeneinzel zwischen Zverev und Nadal oder im abschließenden Duell, für das momentan Kohlschreiber und Ferrer vorgesehen sind.

Zverev hatte die Auftaktpartie gegen Ferrer in allen Belangen dominiert und sich nach 1:55 Stunden überlegen durchgesetzt. "Für mein erstes Match auf Sand nach langer Zeit war es nicht schlecht", bilanzierte der 20-Jährige anschließend zufrieden. Kohlschreiber konnte derweil gegen den Weltranglistenersten Nadal, der sein Comeback nach über zweimonatiger Verletzungspause gab, nur phasenweise mithalten.

Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft kämpft in der imposanten "Plaza de Toros" um den ersten Halbfinal-Einzug seit 2007. In Runde eins hatte das Team um Führungsspieler Zverev Anfang Februar in Brisbane 3:1 gegen Australien gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann in Portugal ohne Zverev den Klassenerhalt in der Weltgruppe gesichert.