Davis Cup: Zverev chancenlos gegen Nadal - Spanien gleicht aus

Valencia (SID) - Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat beim Viertelfinal-Duell in Spanien den 2:2-Ausgleich kassiert. Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) war gegen Superstar Rafael Nadal chancenlos und verlor in 2:16 Stunden 1:6, 4:6, 4:6. Damit fällt die Entscheidung auf dem Sandplatz in der Stierkampfarena von Valencia im abschließenden Einzel, in dem Philipp Kohlschreiber (Augsburg) auf David Ferrer trifft.

Zverev verliert gegen Nadal 1:6, 4:6, 4:6 © SID

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in Valencia um den ersten Halbfinal-Einzug seit elf Jahren. Zverev hatte am Freitag durch einen Dreisatzsieg gegen Ferrer für die Führung gesorgt, Nadal mit einem ungefährdeten Erfolg über Kohlschreiber ausgeglichen. Am Samstag setzten sich Jan-Lennard Struff (Warstein) und Tim Pütz (Frankfurt) in einem fast fünfstündigen Doppel-Krimi gegen Spaniens Spitzenduo Marc Lopez und Feliciano Lopez durch.

Doch Jungstar Zverev verpasste gegen den Weltranglistenersten Nadal die Chance, das Match mit dem dritten Punktgewinn vorzeitig zu beenden. Der 20-Jährige fand nie wirklich zu seinem Spiel und somit kein Mittel gegen das druckvolle Grundlinienspiel des "Sandplatzkönigs" aus Mallorca. Für Zverev war es im vierten Spiel gegen den 16-maligen Grand-Slam-Sieger Nadal die vierte Niederlage.