De Minaur und Sinner im Next-Gen-Finale der ATP

Mailand (SID) - Der topgesetzte Kanadier Alex de Minaur und Italiens Newcomer Jannik Sinner bestreiten am Samstag (21.00 Uhr) das Endspiel bei den Next Gen ATP Finals in Mailand. Der letztjährige Finalist de Minaur setzte sich im ersten Vorschlussrundenspiel gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:1 Sätzen (4:2, 4:1, 0:4, 4:2) durch. 2018 hatte de Minaur im Endspiel des Turniers für Spieler bis 21 Jahre gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verloren.

Alex de Minaur steht im Finale von Mailand © SID

Im zweiten Semifinale in Mailand unterstrich der Südtiroler Sinner, der eine Wildcard erhalten hatte, vor heimischem Publikum sein enormes Potenzial und gewann gegen den Serben Miomir Kecmanovic ebenfalls 3:1 (2:4, 4:1, 4:2, 4:2). Sinner war als Nummer 551 der Weltrangliste ins Tennis-Jahr 2019 gestartet und ist inzwischen der jüngste Spieler in den Top 100 (95.).