DeChambeau Wettfavorit für das US Masters

Köln (SID) - US-Open-Gewinner Bryson DeChambeau gilt auch als Favorit auf den Sieg beim US Masters von Donnerstag bis Sonntag in Augusta/Georgia. Bei einem Erfolg des 27-Jährigen zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 8,50-Fache des Einsatzes zurück. Damit liegt DeChambeau vor dem Weltranglistenersten Dustin Johnson (10,00/beide USA).

Masters: DeChambeau gilt als Favorit bei den Buchmachern © SID

An dritter Stelle folgt Jon Rahm. Der Spanier hatte am Dienstag für Aufsehen gesorgt, als er im Training an Loch 16 nach drei Hüpfern des Balls über das Wasser ein Hole-in-one schaffte.

Titelverteidiger Tiger Woods (USA) gehört nicht zum erweiterten Favoritenkreis. Der 15-malige Major-Gewinner, der zuletzt schwache Form aufwies, wird mit der Quote 41,00 geführt. Für den zweimaligen Champion Bernhard Langer (Anhausen/63) steht die Quote bei 751,00.