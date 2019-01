Debüt für Eishockey-Bundestrainer Söderholm mit Perspektivteam

Köln (SID) - Olympia-Silberheld Jonas Müller führt das Perspektivteam an, mit dem der neue Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm seine ersten Länderspiele bestreitet. Der Berliner Verteidiger gehört neben dem Kölner Frederik Tiffels, dem Straubinger Stefan Loibl und dem Mannheimer Markus Eisenschmid zu den erfahrensten Spielern im Aufgebot des sogenannten "Top Team Peking". Die U24/U25-Auswahl trifft am 5. Februar (19.30 Uhr) in Memmingen und am 6. Februar (19.30 Uhr) in Bietigheim auf die Schweiz.

Söderholm freut sich auf seine ersten Spiele als Trainer © SID

"Ich freue mich auf die ersten beiden Länderspiele als Bundestrainer", sagte Söderholm, der die Nachfolge des Pyeongchang-Silbermedaillengewinners Marco Sturm antritt: "Ich erwarte zwei Spiele auf sehr hohem Tempo." Der 40-Jährige hatte das Perspektivteam bereits vom 14. bis 16. Januar bei einem Lehrgang in Dingolfing zusammengeholt.

Hinter der Bande erhält der Finne Unterstützung von einem Landsmann: Petteri Väkiparta, Co-Trainer bei den Schwenninger Wild Wings, assistiert ihm bei den beiden Spielen. - Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die Länderspiele gegen die Schweiz:

Tor: Mirko Pantkowski (Adler Mannheim/Heilbronner Falken), Hannibal Weitzmann (Kölner Haie)

Abwehr: Johannes Huß (Düsseldorfer EG/EC Bad Nauheim), John Rogl (Augsburger Panther), Kai Wissmann (Eisbären Berlin), Dominik Tiffels (Kölner Haie), Maximilian Adam (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Janik Möser (Adler Mannheim), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Jonas Müller (Eisbären Berlin)

Sturm: Tim Brunnhuber (Ravensburg Towerstars), Charlie Jahnke (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Lukas Dumont (Kölner Haie), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Tim Wohlgemuth (ERC Ingolstadt), Fabio Pfohl (Kölner Haie), Marco Sternheimer (Augsburger Panther), Justin Schütz (Red Bull Nachwuchs Akademie), Lean Bergmann (Iserlohn Roosters), Markus Eisenschmid (Adler Mannheim), Phil Hungerecker (Adler Mannheim), Frederik Tiffels (Kölner Haie).