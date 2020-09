Debütant Gosens: "Gigantischer Abend" - trotz Ärger über "Eiertor"

Stuttgart (SID) - Debütant Robin Gosens hatte bei seinem Debüt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen "gigantischen Abend" - mit einem gar nicht mal so kleinen Schönheitsfleck. "Das war ein kleines Wechselbad der Gefühle", sagte der 26-Jährige nach dem 1:1 (1:1) in der Nations League gegen Spanien im ZDF: "Ich bin ultrahappy über mein Debüt, aber es geht mir ordentlich auf den Zünder, dass wir in den letzten Sekunden so ein Eiergegentor bekommen habe."

Gosens (l.) bereitete den Treffer von Werner vor © SID

Gosens, der das 1:0 durch Timo Werner (51.) vorbereitet hatte, spielte beim Ausgleich durch Jose Gaya (90.+6) eine unglückliche Rolle: Der Pechvogel hob das Abseits auf. "Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt", sagte der Shootingstar von Atalanta Bergamo: "Ich dachte, wenn ich hinter der Grundlinie bin, bin ich nicht mehr Teil des Spiels, aber scheinbar ist das so."

Dennoch hofft der Sohn eines Niederländers auf seine EM-Chance. "Wir wollen mal immer auf dem Teppich bleiben", sagte er: "Aber wenn man einmal dran schnuppern durfte, will man natürlich immer mehr. EM, WM - das ist das Größte. Aber dafür muss ich wieder eine geile Saison spielen."