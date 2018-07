Deftige EM-Pleite für Wasserballerinnen

Barcelona (SID) - Die deutschen Wasserballerinnen haben bei der EM in Barcelona im dritten Spiel die zweite klare Niederlage kassiert. Beim 5:27 (2:5, 1:7, 1:7, 1:8) gegen den WM-Dritten Russland war das Team der Bundestrainer Anja Skibba und Lars Tomanek wie erwartet ohne Chance. Zum Auftakt hatten die Deutschen am Samstag 9:8 gegen Serbien gewonnen, anschließend folgte gegen den WM-Zweiten Spanien ein 2:27.

Jennifer Stiefel erzielt einen der fünf Treffer © SID

In der Gruppe B trifft Deutschland noch auf die Türkei (Donnerstag) und Titelverteidiger Ungarn (Samstag). Die Mannschaft um die Routiniers Carmen Gelse und Jennifer Stiefel, die gegen Russland je ein Tor erzielten, will in der Gruppe Platz vier erreichen, der zum Weiterkommen berechtigt.

Die männliche Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) war am Montag mit einer 1:14-Niederlage gegen den Olympiadritten Italien in das Turnier gestartet. In der schweren Vorrundengruppe A trifft Deutschland am Mittwoch außerdem auf Georgien (12.30) und am Freitag auf Vizeweltmeister Ungarn (12.30).