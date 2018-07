Degenfechterin Ndolo bei WM in China früh gescheitert

Wuxi (SID) - Degenfechterin Alexandra Ndolo (Leverkusen) hat am ersten Tag der Weltmeisterschaften in Wuxi/China als einzige Deutsche den Sprung ins Hauptfeld verpasst. Die frühere Vize-Europameisterin scheiterte im internen Teamduell mit 9:10 an Beate Christmann (Tauberbischofsheim).

Ausgeschieden: Alexandra Ndolo © SID

Neben Christmann erreichten auch Alexandra Ehler (Leverkusen) und Monika Sozanska (Offenbach) die Runde der letzten 64 am Sonntag. Ehler setzte sich gegen die Ungarin Peka Szabo mit 15:4 durch, Sozanska gewann 13:12 gegen die Spanierin Alejandra Cisneros.

Bei den Säbelfechtern stehen alle vier deutschen Teilnehmer im Hauptfeld. Neben dem für die Runde der besten 64 gesetzten Europameister Max Hartung qualifizierten sich auch Matyas Szabo, Benedikt Wagner, Richard Hübers (alle Dormagen).

Wagner und Hübers zogen mit je 6:0-Siegen in der Vorrunde direkt in die Runde der besten 64 ein. Szabo (4:2) besiegte nach der sogenannten Poolrunde Marc Gelinas aus Kanada im entscheidenden Gefecht mit 15:1.