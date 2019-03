Degenkolb Fünfter beim Auftakt von Paris-Nizza

Saint-Germain-en-Laye (SID) - Radprofi John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo) hat zum Auftakt der traditionsreichen Fernfahrt Paris-Nizza seinen zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Der 30-Jährige belegte auf der ersten Etappe über 138,5 km mit Start und Ziel in Saint-Germain-en-Laye im Massensprint den fünften Rang. Der Sieg und die Gesamtführung gingen an den Niederländer Dylan Groenewegen (Niederlande/Jumbo-Visma).

Degenkolb will trotz Knieproblemen in Frankfurt starten © SID

Andre Greipel (Rostock/Arkea-Samsic) wurde zeitgleich 14., während Marcel Kittel (Arnstadt/Katusha-Alpecin) bei heftigem Seitenwind abreißen lassen musste und mit gut 2:45 Minuten Rückstand als 97. das Tagesziel erreichte. Der Australier Michael Matthews, Kapitän des deutsche Sunweb-Teams, gab nach einem Sturz auf.

Am Montag geht es für die Fahrer über 163,5 km von Les Breviaires nach Bellegarde. Die 77. Auflage der "Fahrt zur Sonne" endet nach insgesamt 1240 km am kommenden Sonntag in Nizza. Letzter deutscher Sieger war 2011 Zeitfahrspezialist Tony Martin.